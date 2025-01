«Mind saadeti tualetti narkotesti tegema!» Enne positiivset rasedustesti pidudel möllanud soomlanna sattus riigitöötajate kiusu ohvriks

Mai lõpus märkas naine aga, et tema menstruatsioon on hilinenud, ta tegi rasedustesti, mis osutus positiivseks. «Ilus üllatus, aga ootamatu!» sõnab naine. Rõõmusõnumit varjutas aga mure. Nimelt hakkas Janina mõtlema alkoholi kogustele, mida puhkuse ajal tarvitas ning tal tekkis hirm, kui palju see tema last küll kahjustada võis.