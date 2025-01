RAHAASJAD EI KANNATA PÄEVAVALGUST? Briti kuningapere teenib pubidelt ja matustelt sadu miljoneid

Kuningaperest vändatud dokumentaalfilm paljastab, millisel varjatud moel kuningas Charles ja prints William oma taskuid täidavad. Ilta-Sanomat kirjutab, et dokumentaalfilmis «The King, The Prince & Their seacret millions»​ selgub, et kuningaperele on raha tähtsam kui riigikaitse ja arstiabi.