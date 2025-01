Kelle vahel läheb rebimiseks? Täna selguvad EMA 2025 nominendid

Tegemist on eelüritusega aasta oodatuimale muusikasündmusele – Eesti Muusikaauhinnad 2025 galale, mis toimub 30. jaanuaril Unibet Arenal. Otseülekanne jõuab publikuni juba seitsmendat aastat Kanal 2 vahendusel ja tänavu esmakordselt ka Raadio Duo eetris, et iga muusikasõber saaks suursündmusest osa.

Eelseisva gala esimesed avalikustatud esinejad on nublu ja villemdrillem. Lisaks on juba teada, et tänavuse auhinna «Panus Eesti muusikasse» pälvib tunnustatud laulukirjutaja, produtsent ja hitimeister Sven Lõhmus.