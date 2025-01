Niihau, tuntud kui Keelatud saar, on olnud eraomanduses 160 aastat. See on Hawaii kaheksast põhisaarest läänepoolseim. Niiahu rannad on selgelt näha paarikümne kilomeetri kaugusel naabersaarel Kauail, kus elab üle 70 000 inimese ja mis saab sissetuleku turismist.