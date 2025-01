GALERII «Telehommiku» hooaja avasaade täitis Meediamaja tugeva aroomiga

Toiduteadlane Rain Kuldjärv näitas aga, kuidas valmistada kodus maitsvat kimchit ja fermenteeritud köögivilju, mille käigus täitus stuudio tugeva aroomiga. «Oi kui hästi see lõhnab,» oli saatejuht Kristjan meeldivalt üllatunud, kui sai nuusutada üle kolme kuu vanust kimchit.

Teadusmaailma värskeid suundi avas Postimehe teadustoimetuse juhataja Marek Strandberg, kes rääkis tulevikutrendidest tehnoloogia ja teaduse valdkonnas, millest üks uudis rääkis sellest kuidas kärbestest on saanud detektiivid. Lisaks tutvustas zooloog Ragne Erimäe, miks on just põder valitud 2025. aasta loomaks.