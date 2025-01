Möödunud aastal oma 62. sünnipäeva tähistanud USA näitleja Demi Moore on Hollywoodis tegutsenud juba mitu aastakümmet. Selle aja jooksul on Moore korduvalt sattunud hambusse kriitikutele, kes on tema näitlemist nimetanud kohutavaks. Kuid 44 aastat kestnud karjääriteekond, kus Moore on alles nüüd viimaks võidutsemas, pole näitlejannale kerge olnud.