Tallinlanna kontolt kadus kummalisel kombel üle mitmesaja euro: kuidas selline asi juhtuda sai?

Laura vaatas laupäeval huvi pärast oma pangakonto seisu ja avastas üllatusega, et tema kontolt on maha võetud 261,05 eurot ja konto blokitud. «Selgituses viidati 2001. aastale, mil ma olin vaid 15-aastane. Sain kohe aru, et see peab olema mingi eksitus ega saa olla minuga seotud asi. Kirjutasin nii panka kui ka Kohtutäiturite Kojale, sest summa oli maha võtnud kohtutäitur,» räägib Laura Elu24-le.