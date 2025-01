Iraanis Teheranis toimus detsembrikuus 18. rahvusvaheline filmifestival Cinéma Vérité, mille põhiprogrammi oli palutud osalema ka Eesti filmitegija ja filosoof Mart Raukas oma värskelt valminud lühifilmiga «Kataklüsm». Film valiti festivali põhiprogrammi paremate hulka umbes 2700 filmi seast ja see pälvis rohkelt Iraani meedia ja ekspertide tähelepanu. «Kataklüsm» on filmitud Tallinna külje all asuvas Männiku karjääris.