VIDEOINTERVJUU Carola Madis «Kolm naist karavanis» seiklustest Prantsusmaale: ei läinud päris nii, nagu me oleks tahtnud

«Me läksime sinna ikkagi ka selle eesmärgiga, et me hakkame suve pikendama. Oli septembri algus, aga juhtus nii, et Eestis oli 29 kraadi sooja ja meil oli ühel hommikul kuus,» meenutab Carola ootamatult külma ilma, mistõttu nii tema kui ka Kristel ja Eeva haigeks jäid. «See tekitas päris palju pingeid ja ebamugavusi kõigile!»

«Meile meeldivad populaarsed sihtkohad, sellepärast et inimestel on siis võimalus samu kohti külastada, aga samas me alati lisame sinna midagi sellist, mis ei ole nii populaarne,» selgitab Carola, miks seekord just Prantsusmaa valituks osutus.

Reisi pärl – Kanalisaared

«Väga paljud inimesed nendest üldse ei teagi, aga mul on alati olnud unistus nendel ära käia,» jutustab ta Kanalisaartest, mida on lausa kolm ja mida neil karavaniseikluse raames külastada õnnestuski. «Et siis saaks teised inimesed ka endale uue reisisihtkoha leida!»

Carola hinnangul oli üks põnevamaid asju sellel reisil kindlasti see, et Eeva osales veinimaratonil. «Ta reaalselt jõi järjest ma ei tea kui palju veini ära,» muheleb Carola ja lisab, et ebahariliku maratoni ajal pakuti osalejatele ka austreid ja steike.

Vaata videointervjuust lisaks, milline eriline olukord Carolale veel meenus ja kas järgmise reisi plaanid on juba paigas:

Armastatud reisisaade «Kolm naist karavanis» alustab uue hooajaga, kus Kristel Aaslaid, Eeva Esse-Sõõrumaa ja Carola Madis suunduvad Prantsusmaale ja Kanalisaartele. Reis Tallinnast algab suure hurraaga ja šampanjaklaaside kõlinal, kuid juba esimese 24 tunni jooksul kaob turvatunne, suunataju ja palju närvirakke. Saade toob vaatajate ette naiste seiklused, mis hõlmavad nii ajaloolisi maamärke kui ka Prantsusmaa kultuurielamusi. Lisaks osalevad naised maailmakuulsal veinimaratonil, mis paneb nende vastupidavuse korralikult proovile.

Emotsioonidest tulvil reisisaade «​Kolm naist karavanis. Prantsusmaa»​ stardib Kanal 2 ekraanil juba täna õhtul kell 20.30.