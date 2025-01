VIDEO Viljandis mehe elu päästnud 11aastane Rasmus: käis mingi pauk ja ta oli seal sees jalgupidi

«Me läksime sõpradega Valuoja orgu ja siis mingi poiss või mees tuli meie juurde ja küsis, et mis te teete siin. Me üritasime sinna rambi üles minna ja siis ma küsisin, et kas sul külm ei ole ja siis ta ütles, et ei ole ja siis ma ütlesin, et näita oma käsi, palun, ja siis tal olid need tulipunased,» kirjeldas 11aastane Heimtali põhikooli õpilane Rasmus Kavak õnnetusele eelnenud hetki.