KLÕPSUD «Beebi Oliiv!» Keili Sükijainen pidas beebipidu

Oktoobris avaldas saatejuht Keili Sükijainen , et ootavad elukaaslase ​ Oliver Vesiga esiklast. «Kõigepealt tuli armastus, seejärel sina!» kirjutas toona Sükijainen Instagrami postitatud armsate fotode juurde.

Ehkki ootusajal on saatejuht enda sotsiaalmeediakontodel pigem tagasihoidlikuks jäänud ja eraelust nii palju ehk mitte postitanud, jagas Sükijainen nüüd armsaid jäädvustusi enda beebipeolt. Nagu näib, oli peo toonideks oliiviroheline.

Ühel postitatud fotolt paistab, et armsa tordi peale oli kirjutatud «​Baby (beebi - toimetus) Oliiv»​. Võib värvivalik ja kiri tordil olla vihje peagi sündiva lapse nimele?​

Suvel Anne & Stiilile antud intervjuus rääkis Sükijainen, et teavad IT-valdkonnas töötava Oliver Vesiga teineteist juba pikalt. «Teame tegelikult ühe sõbra kaudu juba mituteist aastat, aga ju siis nüüd oli õige aeg,» sõnas ta intervjuus, kus lisas samuti, et suhe on tema jaoks tegelikult nii isiklik ja püha teema.