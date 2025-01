PIILU SISSE Marika Korolev pani enda pealinna korteri üle poole miljoni euroga müüki

Ta lisab, et uhke kuuetoaline korter hõlmab tervet maja teist korrust. «Ajaloolises hoones on asunud Läti saatkond ning sündinud mitmed toredad etendused,» märgib ta.

«Suur korter sobib nii perele kui ka äritegevuseks, sest seda on võimalik kasutada kahe eraldi seisva korterina. Olemas on kaks kööki, kaks tualetti ja kaks erinevat sissepääsu. Oleme korteri poolitanud vaheuksega ja soovi korral saab ühe poole välja üürida, mis võimaldab näiteks tasuda pangalaenu. Maja juurde kuulub ka privaatne roheline hooviala ja eluruumil on kaks parkimiskohta,» täpsustab Korolev ühismeedia postituses.

KV.ee riputatud kuulutuses on veel välja toodud, et maja on kolmekorruseline, madala sokliga, neorenessanss-stiilne puitelamu. Hoone on ehitatud C.Wilckeni projekti järgi 1889.a. ja kuulus enne 1940.aastat Läti Vabariigile, kus asusid saatkonna korterid. «Korter asub läbi maja teisel korrusel, kus on palju aknaid, mis avanevad kolme suunda ja tagavad valguskülluse,» kirjeldatakse kuulutuses. Miks näitleja korteri müüki on paisanud, ei soovinud ta hetkel toimetusele avaldada.