Keskkonnaagentuur teatas, et kui pühapäeval valitseb veel korralik talveilm ja ka esmaspäev toob veel valdavalt miinuskraade, siis teisipäeval ja kolmapäeval on päevased õhutemperatuurid juba suuresti plusspoolel.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Öö hakul sajab kohati vähest lund. Puhub lõunakaaretuul 2–8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Hommikul tugevneb saartel kagutuul 4–10, puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 4–10, kohati kuni 13, rannikul tuleb paiguti null kraadi. Esmaspäeva päeval on peamiselt pilves ilm. Pärastlõunal jõuab saartele lumesadu, mis levib üle maa kirde suunas, tuiskab. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 5–11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 10–15, puhanguti kuni 20 m/s. Külma on 1–5, saartel jäävad õhutemperatuurid -1 ja +1 kraadi vahele.