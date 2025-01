VIDEOD «​Enne Tallinna kaob tee üldse ära.» Talveilm paneb Tallinn-Pärnu maanteel liiklejad proovile

Põhja-Eestis on Tark Tee veebilehe sõnul pühapäeval, 5. jaanuaril paljudel teedel suur libedusoht. Teeolud panid proovile ka Elu24 lugeja, kelle sõnul sai muidu kaherealisel Tallinn-Pärnu maanteel pealinna suunas pühapäeval sõita vaid ühes reas.

«Teekatted suurematel teedel on Põhja- ja Kesk-Eestis lumised või sõidujälgedes soolalumesegused, Lääne- ja Lõuna-Eestis valdavalt soolaniisked, Ida-Eestis kohti lumised või jäised. Keerulisemad võivad sõiduolud olla väiksematel teedel, kus hooldustsükli aeg on pikem võrreldes suuremate teedega. Põhja- ja Kesk-Eestis sajab paiguti lund, ranniku lähedal kohati tuiskab. Õhu- ja teetemperatuur on üle Eesti miinuses,» teatati Tark Tee lehel pühapäeval.