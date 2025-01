FOTOD «Käis kõva pauk! Mõtlesin, et mis nüüd...» Tallinnas kärgatas pikne

«Rünksajupilved on taas liikvel lumehoogudega, sekka võib tulla ka lumekruupe. Väike äikesevõimalus püsib kuni 5. jaanuarini,» hoiatab sünoptik Kairo Kiitsak ühismeedias.

Kiitsak selgitab, et äikese teket soodustab soe ja niiske aluspind, antud juhul Soome laht, üle mille on liikumas külm õhumass. «Kui õhu temperatuur 1,5 kilomeetri kõrgusel on 13 või enam kraadi madalam kui veekogu temperatuur, arenevad tõusvad õhuvoolud ja tekivad rünksajupilved,» märkis sünptik ja lisas: «Lumesajus tekkivad välgud tulenevad tuule ja jääkristallide omavahelisest hõõrdumisest. Äikest esineb meil pea igal talvel.»