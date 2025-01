Põieuuringute saaga jätkub? Keegi tõi süüdimõistetud Jüri Kameniku kõmulise uuringu taas pinnale

«Allusin manipulatsioonile ja võtsin end paljaks. Enne põie tühjendamist pidin end rahuldama kuni orgasmini. Kamenik ütles, et vastasel juhul rahalist toetust ei saa ja ülikool ei arvesta uurimust,» rääkis Karl (nimi muudetud) 2021. aastal Postimehele. Karli sõnul tuli sügisel veel üks uuring. «Et seda teha, pidi ta hakkama mu suguelundit katsuma ja masseerima. Ütlesin selgelt, et ei ole nõus ega soovi, mille peale karjus Kamenik, et sel juhul ei lähe uuring enam arvesse…»