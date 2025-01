Pealinna hotelli numbritoast varastati hinnalisi asju: politsei on algatanud menetluse

Ööl vastu 2. jaanuari sai politsei teate, et ühe Tallinna majutusasutuse numbritoast on pihta pandud hulganisti hinnalisi esemeid. Politsei- ja piirivalveameti avaldatud ööpäevainfos seisis, et Toompuiesteel asuva hotelli toast varastati Seiko Diveri käekell, kullast kaelakett ja kuldsõrmus. Kaasa võeti lisaks teistele isiklikele esemetele Lava mobiiltelefon ja Souli kõrvaklapid. Kui suur kahju on, ei ole politsei sõnul veel teada.