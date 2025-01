Sarja aluseks on Leonie Frieda raamat «Catherine de Medici: Renaissance Queen of France», mis heidab valgust Catherine’i isiklikule ja poliitilisele teekonnale. Lugu jälgib, kuidas Firenze kaupmehe tütar tõusis Prantsusmaa kuningannaks ja üheks Euroopa mõjukamaks naiseks. Catherine valitses Prantsusmaad 50 aastat, tõestades end nutikuse ja sihikindluse kehastusena.

Tema elu ja tegusid on ajaloos samaaegselt imetletud ja kritiseeritud. Sarjas näidatakse teda nii halastamatu valitseja kui ka inimesena, kes pidi oma aja patriarhaalses maailmas ellujäämise nimel raskeid otsuseid tegema.

Tugevad karakterid

Täiskasvanud Catherine’i rolli kehastav Oscari nominent Samantha Morton toob ekraanile tegelase jõulisuse ja inimlikkuse. Näitlejanna sõnul oli oluline, et Catharine ei jääks pelgalt müütiliseks kuningannaks, vaid oleks ehe inimene, kelle motiive ja emotsioone mõistetakse.

«Pärast kolm aastat Alpha rollis («The Walking Dead») tahtsin midagi täiesti teistsugust. Catherine'i lugu ja tema karakter olid juba stsenaariumi lugedes väga köitvad. See roll oli mulle väljakutse ja pakkus huvi, sest Catherine oli väga kompleksne tegelane,» rääkis Morton väljaandele Screen Rant.

Ajastu õhustik: visuaalne ja ajalooline maiuspala

Üks sarja silmapaistvamaid tugevusi on selle visuaalne ülesehitus. «Ussikuninganna» on filmitud autentsetes paikades, nagu Château de Chenonceau ja Château de Chambord. Kostüümikunstnik Karen Muller-Serreau on loonud detailirohked rõivad, mis toovad esile renessansiaja hiilguse ja elegantsi.