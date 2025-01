Siinkohal sobiks tsiteerida Eesti klassikafilmi «Viimne reliikvia», mille kohaselt «​Lõpuks on ainult, kõik ainult enesemüümine, turul me oleme vennad ja õed. Tükk haaval, jupp haaval, päev haaval, tund haaval üksteisel müüme omad usud ja tõed.»

Eelpoolmainitu puhul on tegemist on «Prostituudi lauluga» ja ka ennustajad on mõnes mõttes nagu prostituudid. Nad müüvad oma seisukohti ja arusaamasid kõigile ja kõigele.

Üks neist uutest esilekerkijatest on Brasiiliast pärit uus «Nostradamus», kes tegi jahmatava ennustuse, et «kolmas maailmasõda on peatselt tulemas, ja veri on põlvini.»