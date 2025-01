SOOMLASTE ABIKÄSI Estlink2 lõhkumises kahtlustatava laeva meeskond saab teha suu magusaks

Soome hoolduslaev M/S Hessu 2. jaanuaril 2025 naftatankeri Eagle S juures. Eagle Si kahtlustatakse Eesti ja Soome vahelise elektrikaabli Estlink2 lõhkumises 25. detsembril 2024. Soome arestis naftatankri 28. detsembril 2024 ja see asub Porvoo lähistel

Soomes arestiti Cooki saartel registeeritud naftatanker Eagle S, kuna kahtlustatakse, et just see laev lõhkus 25. detsembril 2024 Soome ja Eesti vahelise elektriülekandekaabli Estlink2e, mille tõttu kahe riigi vaheline elektriülekande võimsus vähenes.