Lavastaja Elmo Nüganenil diagnoositi vähk: tormasin lavale, kukkusin, mind viidi EMOsse...

Vähidiagnoosist annab Nüganen teada oma tütre Sonja Facebooki kontolt – seda seetõttu, et endal tal Facebooki pole.

Möödunud aasta viimase päeva õhtul postitatud tekstist selgub, et Nüganen sai diagnoosi teise tervisemure tekkimise tagajärjel.

«Mõni aeg tagasi, proovis, tormasin lavale, kukkusin, mind viidi EMOsse ja lasti torust läbi. Arst murelikult: «Tõesti, teil on üks selgroolüli katki... Aga me nägime ka...» kirjutab Nüganen.

«Ühesõnaga – vähk. Ei ole halba ilma heata: avastati! Sellepärast ma kirjutangi, kontrollige ennast! Eriti mehed! Me, sunnikud, ei käi ju arsti juures,» paneb ta teistelegi südamele.

Ehkki kirjatüki juurde on lisatud foto teatrimehest, kes apteegist ravimeid ostab, kirjutab Nüganen, et ta jätkab muidu oma igapäevast tööd, millel on nüüd küll teine tähendus ja kaal.