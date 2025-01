Kortermaja Tartus. Foto: Triin Roos, Elu24

Üürnik otsustas lepingu lõpetada

Kert räägib Elu24-le, et ta on Vasara 25 kortermajas elanud üle poole aasta, kuid ütles nüüd üürilepingu üles, kuna sai teada, et selle kortermaja probleemide kohta peetakse lausa eraldi blogi. «Eile pärast selle blogi avastamist ütlesin üürilepingu üles,» avaldab ta. Postkasti puudumine on tema jaoks märk sellest, et selle majaga pole asjad päris korras. Kerdil on kommunaalide arve uksevahelt mitu korda kaduma läinud. «Mul on kaks korda võetud arve ära (või pole seda pandudki) ja siis omanik arvas, et ma lollitan. Siis suhtles ise ühistuga,» ütleb Kert, kes kahtleb, kas arveid, mis sisaldavad delikaatseid isikuandmeid, üldse tohib nõnda ukse vahele panna.

Üks korteriomanik, kellega Elu24 vestles, kinnitab samuti, et postkastid on hoonest puudunud juba aastakümneid. ​

Vasara 25 kortermaja Tartus. Foto: Triin Roos, Elu24

​Korteriühistu esimees: elanikud ei vaja postkaste

Korteriühistu juhatuse esimees Rein Värv on juhatuses olnud alates ühistu loomisest 1999. aasta aprillikuus.

«Eluaeg ei ole postkaste. On olnud üldine posti kogumise koht aknalaual. Inimesed ei vaja otseselt seda, Eesti Post toob nii palju reklaami,» ütleb Värv. Ta rõhutab, et tegemist on üürimajaga, kus 80 protsenti korteritest on välja üüritud ja kus elanikud pidevalt muutuvad. Kortereid kokku on majas tema sõnul 119.