Urmas Eero Liiv rõõmustab teletopi 19. koha üle: seksuaalselt parimas eas vaatajate hulgas tuli Silvia lugu võimsalt esikohale

«​Praeguseks on see jõudnud üle 224 000 inimeseni, mis on ülikõva,» ütles telemees Urmas Eero Liiv Elu24-le ja viitas jõulunädalal eetris olnud teledokumentaalile «Kuidas Silvia Ilves jõuludeks koju sai?», mis kogus vaatamata kriitikutele teletopis auväärt 19. koha.