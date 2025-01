ILM «Lõpuks ometi on talve moodi!» Lumesadu ja krõbedaid miinuskraade jagub nädala lõpuni

Lisa on oodata ka reede päeval, kui mitmel pool tuisk ja lumesadu jätkub. Puhub edela- ja lääne-, rannikul ka loodetuul 4–10, puhanguti kuni 14, põhjarannikul kuni 18 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb ja pöördub sisemaal lõunakaarde, õhtul idakaarde ja Liivi lahe ümbruses uuesti tugevneb. Õhutemperatuur on -1..-6, saarte rannikul kohati kuni +1 °C.

«Lõpuks ometi on ilus ja valge õues.», «Lõpuks ometi on talve moodi!», rõõmustavad inimesed ühismeedias. «Täitsa hea meel isegi lume üle. Midagi valget vahelduseks sellele veele!»

Pühapäeval on oodata samuti vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab nõrka lund. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on -2..-7, rannikul kohati kuni +1 °C.

«Täna öösel alanud lumesadu on muutnud Lääne- ja Lõuna-Eestis teeolud mitmel pool keeruliseks. Viimastel andmetel on kohati maha sadanud ligi 40 cm lund, mida on tulnud prognoositust enam,» kirjutab transpordiamet. «Teehooldajad on väljas ja tegelevad lumetõrjega, ent jätkuv lumesadu muudab selle keeruliseks. Seega soovitab transpordiamet võimalusel liiklemist vältida. Kui siiski on vaja sõitma minna, tuleb sõitudeks varuda oluliselt rohkem aega kui tavapäraselt. Saju aladel tuleb vähendada oluliselt lubatud sõidukiirust, hoida tavapärasest suuremat pikivahet ning arvestada pidurdusmaa olulise pikenemisega.»