Maksu- ja tolliameti nimel levivad petukirjad, kus amet justkui teada annab, et maksutagastus on valmis ning selle kättesaamiseks peab skaneerima kirja all oleva QR-koodi. Eestis elav brasiillane Flavio tõdeb, et oleks peaaegu skeemi lõksu langenud.