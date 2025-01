Video spirituaalsest eestlasest, kes Austraalia piirivalvuritelt hundipassi saab, on hakanud netiavarustes kulutulena levima. Telesaatest välja lõigatud klipis räägib Eesti mees, et ta on külastanud kümneid riike ilma rahata ja plaanib seda teha ka Austraalias, kuid see riigi ametivõimudele kuidagi ei sobi.