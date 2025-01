ELU25 Juku-Kalle Raid: Kuula järgi! President Arnold Rüütli lemmiklaulud koos Rüütli enda kommentaaridega

Erisaade "Presidentide disko" kujunes (vähemalt minu kui koostaja arvates) ülihuvitavaks soustiks, sest seal leidus tõepoolest absoluutselt kõike. Kui öelda et "seinast seina", siis on need seinad küll teineteisest väga kaugel. Toomas Hendriku elitaarsus kohtas Kersti kohati üsna juhuslikku kätt, mis omakorda kohtas Alari krutskitega progerokki, mis omakorda kohtas Arnoldi Eestimaist keldrivundamenti.

Kui keegi soovib kuulata ja proovida presidentide järgi tantsuõhtu organiseerida, on see kindlasti üks kentsakas tantsuõhtu. Aga rokib! Saate kahe osa kuulamisvõimalus on siin:

Presidentide disko esimene pool:

Presidentide disko teine pool:

Arnold Rüütli valitud laulud koos tema sõnaliste kommentaaridega:

ARNOLD RÜÜTEL: "Alljärgnev on meie pere ühislooming. Lisaks minu enda ja mu abikaasa mälestustele on laulude valikut mõjutanud ka meie lapselapsed. Kunagi koostasid nad nimestiku lauludest, mis nende meelest peaksid kõlama igal laulupeol. Mitu sellist laulu oleme lülitanud ka käesolevasse valikusse. Kommentaarid jäid eelkõige abikaasa hooleks.

Iseseisvuse taastamise protsessis sündis hulk uusi päevakohaseid laule, kuid see protsess tõi laiemalt käibesse ka vanu isamaalisi, samuti kodupaiga laule. Kui viimaste levik piirdus enamasti kitsama ümbrusega, siis mitu Saaremaa laulu on saanud üle Eesti tuntuks."

1. "Mu isad ja emad on saarlased" (Autor: Antonina Klaas. Lugu internetis ei ole, peate seda kuulama raadiosaatest, on esimene laul)