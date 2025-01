«Alati näpitakse ka mu kanni, aga seekord piirdus sõu ainult laulmisega!» Strippar Marco hullutas rahvast aastavahetusel Soho hotellis

Vaatamata sellele, et strippar Marco on kaua tegutsenud, ei ole ta veel eestlasi ära tüüdanud.



«Vahel kui mul on tööst seitse päeva pausi olnud, siis endamisi mõtlen, et nüüd on vist minu esinemistega peagi kõik, aga just siis tulevad tööotsad ja pakkumised. Hetkel on mul vähemalt kaks esinemist nädalas. Detsembrikuus oli kuskil kolm, kui mängisin ekstreemset jõuluvana,» räägib kõmuline strippar.