«​Grinchi kätetöö või lihtsalt tormituul?» Uus aasta algas Valgas linna jõulupuu murdumisega

«Väljas möllas tugev tuul, mis võis mängida otsustavat rolli, kuid linnarahva seas levib ka humoorikas teooria, et tegemist oli Grinchi järjekordse tembuga,» kirjutab Valga vallavalitsus Facebooki AI abil tehtud postituses.

«Ehk oligi see märk, et peaksime pühade tõelise vaimu leidma kuusest kaugemal – piparkookides, lauludes ja koosolemises. Tormituul või Grinch – Valga elanikud ei lase end sellest heidutada,» lisavad nad. «Lõppude lõpuks on tegemist ikkagi õnneliku õnnetusega, sest kõik on korras ja terved ning keskväljakulgi juba koristustööd täies hoos.»

Kohalikud ei saanud aga mitte vaiki olla.

«​Rohkem kui kuu juba oli viltu», «See seisis juba kõveralt,» kommenteerivad mitmed kõnealuse postituse all. Üks aga lisab, et see on võimalik vaid Valga linnas. «Oli tõesti suur torm, aga huvitav, kuidas see kuusk varem kukkunud pole tuulega?» imestab keegi. «Lüllemäe kuusk tahtis koju minna!»

Lõuna-Eesti Postimehele rääkis Valga valla haljastusspetsialist Kristi Põldvee, et kohal käis arborist, kes pidas puu murdumise peamiseks põhjuseks seda, et kõrge puu ei saanud tuules kaasa liikuda, kuna tüvi oli mitme meetri jagu maa all. «Aastaringid olid seal kohati 2 cm laiused. See näitab, et puit on pehme. Et puu auku mahuks, raiusime tüve natuke peenemaks ja toestasime kiiludega, aga see polnud murdumise põhjuseks,» selgitas ta.

Kuivõrd Tartust kraana tellimine on kulukas, läheb puu purustamisele ja hakkeks.