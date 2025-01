KLÕPS «​Sinna see söögiisu läkski!» Sügavkülmutatud kalmaare ostnud klient avastas pakendist ootamatu lisa

«See oli vist mingi määrdunud kummijulla,» kirjeldab ta ja spekuleerib, et ehk pärineb see mõnelt masinalt. «See oli ikka jube võigas, kalmaarid olid ka sellega määrdunud. Kohe kui ma selle paki lahti tegin, paistis see punane asi, mõtlesin, et mis see nüüd siis on... eks see söögiisu sinna läkski.»