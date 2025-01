«Edekabeli»​ sketšid, mis puudutasid avaliku elu tegelasi, on tekitanud nii segadust kui ka küsimusi. «Kas see on tõesti naljakas, et naine lapsi sünnitab?» imestab Katrin Lust, kelle pisibeebi sattus ootamatult aastavahetuse telesaate naljade keskmesse. Rahandusminister Jürgen Ligi, kellele samuti viidati, tunnistas: «Ma ei vaadanud saadet ega teadnud sellest midagi.»