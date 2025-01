Eesti Klubi juht Andrus Helenurm meenutab Arnold Rüütlit: ta saatis mulle jõulukaardi, kuid telefonile enam ei vastanud

Eesti Klubi juhatuse esimees Andrus Helenurm meenutab aega, mil ta Rüütliga tuttavaks sai. «See oli 2001. aastal, kui helistasin Rüütlile ja küsisin, kas ta oleks nõus tulema loodavat Eesti Klubi oma isikuga toetama. Tema omakorda andis oma abikaasa kontakti vabandades, et tal on väga kiire. Nii sain Ingrid Rüütliga tuttavaks. 2003. aastal sai klubi registreeritud ja Ingridi toetus oli väga oluline. Tema viis meid kokku Arnold Rüütliga,» meenutab Helenurm. Ta avaldab, et Rüütel oli mitmes mõjukas isik, kelle poole Helenurm toona patrooni palvega pöördus. «Pöördusin ka näiteks Lennart Meri poole, kuid tema sekretär ütles, et Meri viskas selle kirja prügikasti,» räägib Helenurm.