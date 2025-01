KUMMALISED JUHTUMID Soomlased jagavad lugusid hetkedest, mil nad puutusid kokku üleloomulike jõududega

Detsembri alguses uuris Ilta-Sanomat oma lugejatelt, kas nad usuvad üleloomulike jõudude olemasolusse. Peaaegu 90 protsenti enam kui tuhandest vastajast vastas jaatavalt. Nagu selgus, on paljudel soomlastel isiklikke kogemusi kummastavate juhtumitega. Mõned nendest on järgmised. Kas need on tõesti kohtumised üleloomulikuga, kujutlusvõime viljad või lihtsalt hämmastavad kokkusattumused, on juba lugeja enda otsustada.