ELU25 Kultuurikoer Saba: millest räägib meile horoskoop?

Kairi salvas: "Minule loeti just Mangi horoskoop ette, aasta 2025 teisel poolel tabab mind enneolematu edu. Oodata on rahalise seisu paranemist, ehkki vöib ette tulla ka möningaid tagasilõõke ja puhutist paduvaesust. Leian endale ilusa peidmehe, kes on möningaste tagasilõõkidega väga rikas, ilus ning truu. Välja arvata need korrad, kui ta korraks kasiinosse läheb ja sealt mingi moori leiab."