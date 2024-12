Nii bulgaarlane Baba Vanga kui ka võib-olla maailma kuulsaim prohvet, 16. sajandi Prantsuse arst Nostradamus ennustasid, et 2025. aasta on hukatuslik, eriti Euroopa jaoks. Ennustustesse tuleks aga suhtuda skptitsismiga, sest nende puhul pole tegemist tõendatud teadusega, vaid see on meelelahutus. Igaüks võib välja lugeda mida tahab, sest midagi ei ole öeldud selgesõnaliselt.