SUUR ÜLEVAADE Mida vana-aasta õhtul telekast vaadata?

Teatripidu ETVs

Kell 19.00 tõmbab Marko Reikop aastale joone alla lustaka mälumänguga «Suur aastalõpuviktoriin 2024». Mida on lõppevast aastast meelde jätta või hoopis unustada, analüüsivad Peeter Oja koos Piret Kalda ja Mihkel Mattiseniga. Vastasvõistkond on koosseisus Mart Juur, Elina Nechayeva ja Urmas Paet. Muusikat pakuvad Grete Paia ja Púr Múdd.

Kell 20.30 on eetris legendaarne «Õnne 13» , kus Alma näeb aasta viimasel päeval jälle pöörast unenägu, mis viib teda seiklema koos Heimar Lengi, Ivo Linna ja Orm Ojaga.

Kell 22.00 on eetris «EnsV. Õnnelik lõpp! On see ikka päris lõpp».