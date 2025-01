Punkri sisustus. Pilt on illustreeriv

Üha rohkem on neid keskklassi ameeriklasi, kes ostavad endale 50 000 dollari (48 000 eurot-toim.) eest tuumapunkri, sest nad kardavad kolmanda maailmasõja puhkemist.

Ameeriklaste sõnul teevad neile lisaks Ukraina sõjale muret ka pinged USA ja Venemaa vahel, mis võivad Donald Trumpi USA presidendiks saades järgmise aasta jaanuaris kasvama hakata. Veel lisati, et USA osariigi Alaska ja Venemaa Siberi vaheline maa ei ole just pikk, vaid Beringi väin, mis kõige kitsamas kohas on 86 kilomeetrit.