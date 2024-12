Elu24 rikkus head ajakirjandustava

Järva vallavalitsus kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab oletusi, kontrollimata fakte ja valeinfot ning tekitab sellega vallale ja vallavanemale mainekahju. Kaebaja selgitas, et esitas kõik ajakirjaniku küsitud dokumendid toimetusele, kuid vaatamata sellele on neid loos valesti tõlgendatud ja valeinfot avaldatud.

Elu24 vastas Pressinõukogule, et pärast Pressinõukogu vahendusel kaebuse saamist on toimetus artiklit ja selle pealkirja täpsustanud ning loo uus pealkiri on «Järva vallavanema suur auto läbisõit garantiid ei võimaldanud». Toimetus lisas, et artiklis on avaldatud valla selgitused vallavanema ametiauto kasutamise kohta.

Väljaanne lisas, et algselt vald toimetuse poolt küsitud dokumente ei edastanud, kuna aga lõpuks vald suurema osa dokumentidest andis, täpsustati artiklit juba enne kaebuse esitamist. Elu24 märkis, et alles kaebusest sai toimetus teada, et läbisõidupiirangu ületamise eest ei ole Swedbank esitanud vallale mingit nõuet ja kuna leping ka sellist võimalust ette ei näe, tegi toimetus loos täienduse ja eemaldas kaebaja viidatud laused. Toimetus märkis, et läbisõidupiirangu kohta valla esindaja toimetusele enne kaebuse esitamist märkusi ei teinud.

Pressinõukogu otsustas, et Elu24 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest ja ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon. Pressinõukogu hinnangul jätab algne artikkel mulje, et vald on kuritarvitanud avalikku raha, kuid need oletused ei ole faktidega tõestatud.

Samuti rikkus Elu24 ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu leiab, et lugu sisaldab ajakirjaniku oletusi (autot tohib kasutada vaid töösõiduks; suur läbisõit võib põhjustada vallale majandusliku kahju), mis ei ole faktidega kaetud.

Pressinõukogu tunnustab toimetust, et enne Pressinõukogu otsust lugu läbivalt muudeti.