Eurolaulik Victor Crone kallim jagab jäädvustusi pisipoja ristsetelt

Juuni alguses tuli ilmsiks, et eurolauliku Victor Crone ja tema kallima Amanda Straka perre sündis pisipoeg. «Me oleme nii armastust täis!» teatas muusik Instagrami postitatud kaadriga. Poisslaps sai kõlava nime – Wilgot.

Tänavu isadepäeval sõnas Crone Õhtulehele: «Olen väga õnnelik, et saime Amandaga pere luua. Ma usun, et meie suhe ja armastus teineteise vastu on muutunud tänu sellele ainult tugevamaks.»