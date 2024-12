Kanal 2 toob aastavahetusel ekraanile suurejoonelise telepeo ja traditsioonilised erisaated!

Aasta hakkab lõppema ning on aeg heita pilk tahavaatepeeglisse. Juba üle kümne aasta on Kanal 2 pakkunud vaatajatele traditsioonilist ülevaadet aasta kõige pöördelisematest hetkedest. Loe, millist meelelahutust on sel aastavahetusel koos Kanal 2ga oodata!