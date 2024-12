Maa orbiidil on praegu rohkem kosmoseprügi kui kunagi varem. Ja see kasvav probleem loob üha ohtlikuma keskkonna kosmoselaevade ja satelliitide jaoks.

Kuna lähiaastatel on kavas välja saata veel tuhandeid satelliite, suureneb kokkupõrgete oht, mis ähvardab kosmoseprahi probleemi veelgi teravdada ja tekitab väljakutseid tulevastele kosmosetegevustele. See probleem on toonud kaasa arutelu Kessleri sündroomina tuntud nähtuse üle.