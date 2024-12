«Pigistavad raha igast august.» Hinnatõus jooksutas osa inimesi mitu kuud varem ID-kaarti taotlema

ID-kaardi taotlemine läheb 2025. aastast kallimaks. Pilt on illustratiivne.

«Mul veel kehtis ID-kaart üks aasta, aga noh, mõtlesin, et teen uue enne hinnatõusu,» kommenteeris eestlane ühismeedias tõsiasja, et uuest aastast on ID-kaardi ja passi taotlemine kallim kui lõppeval aastal. Hinnatõusu tõttu tekkis põgus arutelu, mille käigus avaldati nii positiivseid kui negatiivseid emotsioone.