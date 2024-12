NÄDALAPROGNOOS Viibime keset keerulist pingeseisu: õnnetusi ja konflikte võib esineda rohkem

Et Marsi energia on nüüd retrograadne ja sissepoole pööratud, võib see pressida välja mitmesuguseid allasurutud pingeid nii ühiskondlikul kui isiklikul tasandil. See seis võib võimendada konflikte, aga tuua kaasa ka õnnetusi, sest tõusev pinge otsib mingisugust väljundit. Võimalik, et see näitab, et midagi tuleb teha teistmoodi kui siiamaani – oma energiat, instinkte ja tahet tuleb suunata teisiti. Parimal juhul aitab see seis leida vanale konfliktsituatsioonile uue lahenduse ja perspektiivi – selles sünnib läbimurre.