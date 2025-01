UUTESSE KÕRGUSTESSE «Meid võeti väga soojalt vastu!» Lauljanna Heleza ja räppar Villemdrillem löövad Austraalias laineid!

Heleza sai laiemalt tuntuks Eesti Laulul looga «6». Varem on neiu teinud bändiga HOAX muusikat. Üks populaarsemaid lugusid, mille muusik on välja andnud, oli «OD» koostöös Pluutoga. Lisaks lauljakarjäärile loob ta sisu sotsiaalmeedias, näiteks Instagramis on Helezal pea 15 000 jälgijat.