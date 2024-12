«Olen ammu tahtnud esineda Rahvusooper Estonia pealaval!» Aastavahetusel täitub Silvia Ilvese kauaaegne unistus

32-aastane Silvia Ilves on ehe näide sellest, et kui midagi väga tahta ja julgeda unistada, siis üldjuhul kipuvad unistused täituma!



Mõned kuud tagasi soetas muusik endale lõpuks enda päris kodu, mis küll vajab suuremat sorti renoveerimist, kuid siiski tunneb naine, et leidis endale lõpuks selle õige maja.

Eriti rõõmus on naine suure hoovi üle, kus on lastel ja kassidel ruumi mängida ning ise saab ta korjata lausa karulauku.