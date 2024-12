Kiimalised kutid tõrte taga

"Kaera-Jaani kohta teab aga kirjanik Fr. Tuglas, kes selle tantsu ajalugu on uurinud, nüüd jutustada, et see tants saab tänawu ainult poolsada aastat wanaks. Tuglas mäletab, et Ahja mõisa ja Kärsa küla wahelise maantee ääres olnud poolsada sajandit tagasi armeiu onn: wanadusest wiltu wajunud seintega, männikoorest katusega ja korstna jatkuks silgutünn. Selles onnis on elanud pops Pime Meitson."