JÕULUIME Edukas ja enneolematult kiire majadevahetus Nõmmel: notar samuti imestas, kuidas selline asi võimalik on

«Teadsin, et müügisoleva maja pererahval on plaan osta vana kodu asemel uus samuti Nõmmele. Sest seda linnaosa südamest ei saa. Kuidagi jooksid mul need kaks liini mõtetes üheks ja poolkogemata lipsasid suust sõnad: «Aga mis oleks, kui teil õnnestuks kodud omavahel vahetada?» Teadmata sel hetkel, kas selle maja müüjad nii pöörase mõttega üldse kaasa tulevad. Rääkimata sellest, kas majaomanike maitsed üldse asukoha ja arhitektuurse poole pealt klapivad,» ütleb ta.

Notar oli samuti üllatunud

Asmer ütleb, et tehingut tehes ei jõudnud isegi notar ära imestada, kuidas selline asi võimalik on. «Ta oli peaaegu lõpuni veendunud, et majaomanikud on omavahel head tuttavad, sest selliseid tehinguid lihtsalt ei tule ette. Ja mine tea – ehk saavadki neist nüüd lisaks koduvahetajatele ka head peretuttavad. On ju imede aeg,» ütleb maakler oma postituse lõpetuseks.