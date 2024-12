VIDEO Urve ja Eerik, sooduskaardi ebaõnnestunud laenamine ja ärajäänud maiustamine. Elu24 võtab kokku lõppeva aasta ühiskondlikud lood

Mulgi vallas Abja-Paluoja lähistel ühes väikeses külas elavad valla sotsiaalkorteris ema ja poeg, Urve ja Eerik, kes on oma tavapärasest erineva eluviisi tõttu sattunud mitmeid kordi «Kuuuurija» ekraanile ja lugematul arvul artiklitesse. Paljud on neid soovinud aidata ja Mulgi valla töötajad näevad suurt vaeva, et neid abistada, kuid ema ja poeg ei soovi pakutavat abi vastu võtta, sest neil on elust oma arusaam. Näiteks soovivad nad elama kolida majja, mis on varisemisohtlik ja kus puuduvad igasugused tingimused eluks. Eerik on suures hädas ka töö leidmisega, sest kuigi ta väga soovib tööle saada, ei ole tal õnnestunud oma kodukohas töökohta leida.