Hannes Võrno enda allakäigust: saatus on teinud seda, et olen sunnitud seitse aastat kodus istuma

Esmalt tahtis saatejuht teada, kas Võrnole endale tema meelelahutaja kuvand sobib. «Eks see meele lahutamine on natuke sõnapaar, mis ilmselgelt astub huumori saabastes või see on seotud kergemeelsusega, mingi naljaga, mingi lusti ja lõbustamisega. Aga kui me räägime inimese meelest, siis ma ütleksin pigem niimoodi, et ma sisimas tunnen end hästi tundliku inimesena, õrna inimesena,» tõdes Hannes, kellele meelelahutaja silt otseselt haiget ei tee, «aga see on silt, mis jätab mulje, et see inimene ei tea minust palju.»