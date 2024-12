SÕNASÕDA Marilyn Kerro andis teda tabanud kriitikale vastulöögi: kui julgen öelda «ei», hakatakse avalikult parastama

Menuka saate «Eesti selgeltnägijate tuleproov» kunagine saatejuht Urmas Eero Liiv ütles Eesti Ekspressile antud intervjuus otse välja, et tema Eestis tegutsevate nõidade võimetesse ei usu, kuna ükski neist ei näinud ette koroonat ega Ukraina sõda. «Kerro puhul on tegemist täiesti tühja mulliga,» ütles Liiv.

Urmas Eero Liiv Foto: Liis Treimann

Marilyn Kerro ei jätnud teravat väljaütlemist tähelepanuta ja võttis oma Facebooki kontol sel teemal sõna. Eriti kurvastab teda asjaolu, et tema lapsed saavad puudutatud sellest, mida tema kohta välja öeldakse.

«Olen aastatega aru saanud seda, et ükskõik kui palju sa annad või ei anna, pole sa kunagi piisav teiste jaoks. Nii «mõnigi» tuntud on käinud palumas isegi minu lähedasi, et ma teda armuvalus vastu võtaks ja lahendaks tema probleemid, sest ma lihtsalt ei reageeri kirjadele ega sõnumitele, kui ma tunnen, et pole minu inimene,» kirjutab Kerro Facebookis.

«Sama olen tundnud ka sõprade seas. Kui aitan oma andega, on kõik suured sõbrad ja kui julgen öelda «EI», hakatakse avalikult parastama ja kaotakse ära. Küsige enda käest, kas Teie teete «sõpradele» tasuta tööd? Minu puhul eeldavad paljud «sõbrad», et see pole töö ja minu teenus peaks olema justkui tasuta. Aga kui ma ise nende teenust kasutan, maksan muidugi täishinna.»

«Pärast seda kui sain emaks, ei karda enam otse öelda ega rääkida nii nagu asjad on. Ma olen viimased 7 aastat olnud eelkõige ema oma lastele ja kavatsen hoida seda oma kõrgemais prioriteedis. Mina ei viitsi tegeleda kellegi parastamisega ega hoida viha nende vastu, keda ma ei tea või kes on pannud minu «EI» peale jooksu. Oh neid telenägusid, neid pedeprobleeme ja ahastuses fotograafe, kes soovivad läbi sinu tõusta ja palju palju muud karvast ja sulelist. Karavan läheb ikka edasi ja jätke mind sellest välja ning laske mul vaikselt elada ja toimetada,» ütleb Kerro oma mõtteavalduses.